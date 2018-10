Il n’y aura pas eu de suspense dans cette dernière rencontre de la 11e journée de Ligue 2. Lors de la réception du Gazélec, Lens s’est amusé avec une très large victoire 5-0. Les Sang-et-Or avaient déjà quatre buts d’avance au bout d’une demi-heure de jeu.

Un but contre son camp de Camara (13e) facilitait le travail des Lensois. Gomis y allait ensuite de son doublé (13e, 19e). Ambrose (29e) et une dernière réalisation signée Blayac (69e) contre son camp également scellaient le score. Lens tient le rythme et reprend la 2e place du classement, un petit point derrière Metz. Les Corses sont 14es.