Grâce à sa courte mais précieuse victoire contre Lens (1-0), Le Havre est 7e, mais seulement à un petit point du 3e, Clermont. Rafik Guitane à la 74e minute a permis aux Normands de rester dans la course au podium et pourquoi pas au titre.

Le RC Lens n’avait plus perdu depuis 4 matches de Ligue 2 et restait sur une belle victoire contre Niort à domicile. Ce revers remet les Sang et Or dans une délicate posture. Le club nordiste est 17e avec 14 points, un petit point devant le barragiste Bourg-en-Bresse, et manque une occasion de de chiper la 16e place à Nancy.