Lorient a peut-être dit adieu ce soir à la Ligue 1. Lors de cette 33e journée de Ligue 2, les Merlus ont complètement perdu pied lors du derby breton à Brest. Ils se sont inclinés 3-0 et ont terminé la rencontre à neuf contre onze.

Charbonnier (25e), Berthomier (48e) et Butin (87e) sont les buteurs brestois alors que Wissa (39e) et Cabot (79e) ont laissé leurs partenaires en infériorité numérique. Ce succès permet au SB29 de revenir à 2 points de Lorient, qui lui se trouve désormais à 7 points d’Ajaccio et du podium.