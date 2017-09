Le FC Lorient s’impose sur le fil à Lens (2-3) et prend la tête de la Ligue 2, avant le match entre Reims et Brest du lundi 11 septembre. Danic (11e), Courtet (58e) et Bouanga (sp, 82e) sont les buteurs merlus.

Les Sang et Or étaient pourtant revenus deux fois au score grâce à Markovic (23e) et Fortuné (64e) mais n’ont pas fait preuve d’assez de solidité. A quelques minutes de la fin, Souleymane Diarra s’est fait expulsé pour un seconde carton jaune. Après six journées, Lens est bon dernier de Ligue 2 avec zéro points au compteur.