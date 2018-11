Avant la trêve internationale, la 14e journée de Ligue 2 débutait ce vendredi soir avec le traditionnel multiplex, et huit matches au programme. Dans le haut du tableau, le GFC Metz se déplaçait à Châteauroux. Menés, les Grenats ont inversé la tendance pour finalement s’imposer 2-1 grâce à Rivière et Niane. Une victoire qui permet au FCM d’être assuré de rester leader à la fin de cette journée. De son côté, le FC Lorient accueillait le Paris FC, et les Merlus ont attendu la fin de la rencontre pour l’emporter 2-1 sur un dernier but de Wissa (90e). Avec ce résultat, le club breton prend provisoirement la deuxième place.

Face à Sochaux, Le Havre se dirigeait vers un match nul 2-2 mais le HAC a arraché la victoire dans les dernières secondes puisque Gory a marqué à la 90e+4 ! Les pensionnaires du stade Océane passent donc septièmes. Dans la deuxième partie de tableau, l’AS Béziers a réalisé une belle opération en allant s’imposer à Beauvais contre le Red Star (3-0), avec notamment un doublé de Nouri. Première formation non relégable, l’AC Ajaccio a perdu face à Grenoble (0-2). L’autre club ajaccien, le Gazélec, s’est lui imposé contre Troyes (2-1). Le GFCA passe donc à la douzième place de cette Ligue 2.

Les résultats de la soirée

Auxerre 0-0 Niort

Châteauroux 1-2 Metz : Tounkara (12e) ; Rivière (14e, s.p), Niane (65e)

Clermont 3-0 Orléans : Ayé (40e, 82e s.p), Honorat (47e)

GFC Ajaccio 2-1 Troyes : Roye (31e, s.p), Blayac (63e) ; Touzghar (82e)

Grenoble 2-0 AC Ajaccio : Benet (71e), Sotoca (85e)

Le Havre 3-2 Sochaux : Bazile (65e, s.p), Ferhat (75e, s.p), Gory (90e+4) ; Moukoudi (8e, csc), Sane (60e)

Lorient 2-1 Paris FC : Rose (29e), Wissa (90e) ; Wamangituka (3e)

Red Star 0-3 Béziers : Kante (11e), Nouri (42e, 75e)