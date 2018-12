Dans ce dernier match de la 18e journée de Ligue 2, le FC Metz est allé gagner à Valenciennes 2-0 ce lundi soir et en profite pour prendre 4 points d’avance en tête du championnat sur Brest. Grâce à ce succès, les Mosellans sont sacrés champions d’automne.

Après une première période plaisante et équilibrée, les Grenats ont forcé la décision durant le deuxième acte. Diallo concrétisait un penalty obtenu par Nguette (61e) et Boulaya offrait le break (76e). L’international algérien a même trouvé le poteau quelques secondes plus tard (77e). Pour VA, les temps sont durs. Avec ce 4e match de suite sans victoire, les Nordistes se classent 17e.