Barragiste, l’AS Nancy Lorraine vit un exercice très compliqué. Au moment de recevoir Auxerre et Pablo Correa, les Meurthe-et-Mosellans étaient dans l’obligation de chercher un résultat. Bien rentrés dans la rencontre, les Nancéiens s’en remettaient à un but d’Arnaud Nordin en milieu de première période (1-0, 26e). Malgré ce but encaissé, Auxerre revenait au score grâce à Mohamed Yattara (1-1, 40e).

Surpris, les joueurs de Didier Tholot réagissaient dans la foulée grâce à un doublé d’Arnaud Nordin (2-1, 43e). Solides en seconde période, ils parvenaient à maîtriser les offensives auxerroises pour s’imposer. Avec ce succès Nancy revient à un point du premier non relégable Bourg-en-Bresse et s’éloigne de la zone de relégation. De son côté, Auxerre fait du surplace et reste onzième.