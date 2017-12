Dernier match de cette 18e journée de Ligue 2 avec le déplacement de Clermont à Nîmes et son buteur de folie Umut Bozok. La rencontre a été riche en rebondissements et s’est terminée par une victoire des Crocodiles 3-1. Ces derniers confirment leur 2e place au classement, 4 points derrière Reims mais 5 devant Lorient.

Les Auvergnats ont bien débuté la rencontre avec un but de Ajorque (20e) mais tout a basculé avant la pause. Déjà réduit à dix avec l’expulsion de Laporte (22e), Clermont a pris deux buts avant la pause par Alioui (43e) et Thioub (45e+1) avant de voir Perez prendre à son tour un rouge (45e+2). A neuf contre onze, Clermont a tenu jusqu’à ce but de Vlachodimos dans le temps additionnel (90e+1).

Le classement de Ligue 2 ici.