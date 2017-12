Suite et fin de cette 18e journée de Ligue 2 avec le déplacement du Gazélec à Orléans et ce sont les locaux qui l’ont emporté 2-0 avec des buts signés Othman (34e) et Poha (38e).

Avec ce succès, les hommes du Loiret mettent fin à une série de 4 défaites toutes compétitions confondues et reviennent à un petit point de leurs adversaires du soir. Ils se classent 14e alors que les Corses sont 13e.

