Pour le moment, seul le Stade de Reims a assuré sa montée dans l’élite du football français. Nîmes et l’AC Ajaccio se disputent le deuxième billet, afin d’éviter le nouveau système de play-off instauré par la LFP. Autant dire qu’à trois journées de la fin, cette rencontre entre Clermont et Nîmes était capitale. Le premier acte était clairement en faveur des visiteurs. Les Nîmois se créaient les occasions les plus dangereuses, mais butaient à chaque fois sur le gardien ou manquaient de précisions.

Le deuxième acte ne démarrait pas sous les meilleurs auspices, puisque le capitaine nîmois, Féthi Harek, sortait sur blessure. A force de ne pas concrétiser leurs opportunités, les visiteurs se faisaient punir. Le défenseur Julien Laporte reprenait victorieusement un coup franc de son coéquipier Nicolas Gavory (1-0, 71e) pour donner l’avantage aux siens. Pereira Lage manquait de peu de faire le break, mais le défenseur Briancon sauvait les siens. Un sauvetage déterminant, puisque dans la foulée, ce dernier coupait un corner de la tête pour offrir l’égalisation (1-1, 80e). Le score en restait là. Un match nul qui n’arrangeait aucune des deux équipes. Au classement, Clermont remontait à la 5ème place. Nîmes restait deuxième mais ne comptait plus que trois points d’avance sur Brest.