Dans le cadre de la 8e journée de Ligue 2, quatre clubs se sont imposés à l’extérieur et deux formations à domicile. Les gagnants sont Reims et Ajaccio. Les Corses s’installent sur le podium et Reims conforte sa première place en s’imposant sur la pelouse de Quevilly-Rouen (1-2).

Sochaux a explosé à domicile face à Ajaccio (1-6) en étant à 9 contre 10, trois cartons rouges ont été distribués dans cette rencontre. Les Corses se hissent à la troisième place. Dans un duel d’anciens pensionnaires de Ligue 1, Valenciennes s’est incliné à domicile face à Auxerre (0-2).

Bourg en Bresse 2-1 Le Havre : Heinry (24e), Sarr (63e), Mateta (617e)

Brest 1 - 1 Paris FC : Saint-Louis (17e), Castellotto (58e)

GFC Ajaccio 2 - 1 Chateauroux : Court (30e), Diabaté (82e), Sarr (90e)

Nîmes 1 - 5 Niort : Lamkel (33e), Grange (37e, 51e), Bozok (41e), Ndoah (55e, 85e)

Orléans 1 - 1 Tours : Poha (20e), Bergougnoux (24e)

Quevilly 1 - 2 Reims : Kone (55e), Duhamel (65e)

Sochaux 1 - 6 AC Ajaccio : Gimbert (10e), Martin (17e), Cavalli (24e, sp) Wissa (31e, 34e, 74e), Nouri (35e)

Valenciennes 0 - 2 Auxerre : Yattara (62e), Philippoteaux (68e)