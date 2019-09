Pour cette 7e journée de Ligue 2, Chambly a mis fin à son invincibilité. Alors qu’ils n’avaient toujours pas encaissé le moindre but, les Picards ont fini par craquer lors de la réception d’Auxerre. Ils se sont même inclinés 4-1. Leader de ce championnat, Le Havre n’a pas réussi à battre à domicile la lanterne rouge le Paris FC (0-0). Les deux équipes ont carrément terminé à dix contre dix.

Dans les autres rencontres, Rodez n’a pas fait de détails en giflant Le Mans 4-1. Guingamp et Nancy se sont quittés sur un nul 1-1. Troyes a battu Caen dans les derniers instants 2-1. Ajaccio et Orléans, ainsi que Sochaux et Valenciennes ont fait match nul 0-0. VA reste tout de même sur le podium.

Les résultats du soir :

Chambly 1 - 4 Auxerre : Guezoui (79e) ; Sylvestre (59e), Le Bihan (74e), Dugimont (88e), Ngando (90e+4).

Sochaux 0 - 0 Valenciennes.

Le Havre 0 - 0 Paris FC.

Niort 0 - 1 Grenoble : Ondaan (sp 81e).

Troyes 2 - 1 Caen : Pintor (35e), Chambost (90e+2) ; Sankho (78e).

Rodez 4 - 1 Le Mans : Bonnet (2e, 75e), Sané (23e), Henry (77e) ; Créhin (54e).

Ajaccio 0 - 0 Orléans.

Guingamp 1 - 1 Nancy : Merghem (4e) ; Gueye (10e).

