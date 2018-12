Il n’y avait pas que de la Ligue 1 ce soir au programme, loin de là même, puisque neuf rencontres de la 17e journée de Ligue 2 se jouaient avec quelques affiches sympathiques. C’était le cas de ce Lens-Brest, choc entre le quatrième et le deuxième, qui s’est soldé par une victoire des locaux sur le score de 2-1. Court contre son camp et Diarra ont inscrit les buts des Sang et Or, alors que c’est, une fois encore, Charbonnier qui a frappé en face.

Face au Red Star, Metz a fait le boulot (2-0) et profite donc de la défaite bretonne pour prendre le large en tête. Grenoble signe aussi une bonne opération en gagnant 3-0 à Béziers, remontant ainsi à la quatrième place. Dans le bas du tableau, Nancy confirme son retour en forme en prenant un point à Ajaccio (1-1), avec un but corse en toute fin de match qui a empêché les Lorrains d’enchaîner sur une troisième victoire de rang.

Les résultats de la soirée

AC Ajaccio 1 - 1 Nancy

Le Havre 2 - 1 Chateauroux

AS Beziers 0 - 3 Grenoble

Niort 1 - 0 Valenciennes

Troyes 3 - 2 Orleans

Metz 2 - 0 Red Star

Sochaux 2 - 0 GFC Ajaccio

Paris FC 3 - 0 Clermont Foot

Lens 2 - 1 Brest