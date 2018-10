Sur huit matches sans succès, toutes compétitions confondues (5 défaites, 3 nuls), l’AS Monaco cherchait à sortir la tête de l’eau ce soir, à l’occasion de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Mais au Signal Iduna Park, face à Dortmund, leader de Bundesliga, les hommes de Leonardo Jardim n’ont pas su créer l’exploit. Après avoir tenu le match nul à la pause, mais perdu Diego Benaglio, blessé, les Asémistes ont plié en seconde période, sur des réalisations de Jacob Bruun Larsen, Paco Alcacer et Marco Reus (3-0). Si dans le premier acte, Youri Tielemans avait frappé à deux reprises (17e et 20e) et que que Paco Alcacer avait répondu (33e), aucun but n’avait été marqué. Le Borussia Dortmund avait manqué de peu l’ouverture du score, sur une frappe de Marius Wolf (39e), mais Diego Benaglio était resté concentré...jusqu’au coup dur. Touché, l’international suisse devait laisser sa place à Danijel Subašić.

Et c’est le vice-champion du monde qui allait encaisser trois buts en seconde période. Au cours d’une seconde période dominée de main de maître, le BvB s’en est remis à Jacob Bruun Larsen, entré à la pause et venu ajuster Subasic, après avoir hérité d’une ouverture sublime de Sancho dans le dos de la défense (1-0, 51e). C’est ensuite Marco Reus qui avait donné le tournis à la défense monégasque et Kamil Glik en particulier. Le défenseur polonais laissait traîner le pied et déséquilibrait l’international allemand dans sa surface. Paco Alcacer se présentait face à Subasic mais envoyait son penalty sur la transversale (69e). L’attaquant prêté par le FC Barcelone ne ruminait pas longtemps son échec et doublait la mise trois minutes plus tard. Bien servi par Marco Reus, il éliminait Subasic et ne tremblait pas malgré le retour devant le but de Raggi et Glik (2-0, 72e). En toute fin de rencontre, Marco Reus profitait d’une défense asémiste aux abonnés absents et d’un bon travail de Jacob Bruun Larsen pour terminer le travail de près (3-0). Dans un groupe A dans lequel Dortmund et l’Atlético sont à 6 points en deux journées, Monaco ferme la marche et voit ses chances de qualifications sérieusement compromises.

