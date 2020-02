Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain se déplace en Allemagne pour y affronter le Borussia Dortmund dans le cadre des 8es de finale aller de la Ligue des Champions (à suivre en live sur notre site). Si cette affiche est très attendue par les supporters des deux formations tout comme de tous les amoureux du ballon rond, Thorgan Hazard (26 ans) et Axel Witsel (31 ans), les deux joueurs belges du BVB, attendent également de pied ferme leurs retrouvailles avec leur compatriote, Thomas Meunier, le latéral droit du club de la capitale.

Dans un entretien accordé à la DH, les deux Diables Rouges du club de la Ruhr ont évoqué, avec humour, la blessure qu’a connue Eden Hazard, le frère de Thorgan, sur une faute du Parisien lors du match nul entre le Real Madrid et le PSG (2-2, le 27 novembre) : « j’ai une revanche à prendre pour mon frère. Il a blessé mon frère (rires). On me l’a déjà dit, hein (rires). Si Thomas (Meunier) me met un coup, je le lui rendrai ; je ne suis pas comme Eden (rires). Il n’a pas voulu le blesser comme cela. Quand tu vois le choc, tu vois que c’est une faute et tu ne te dis pas qu’il aura besoin de trois mois pour revenir », a d’abord lâché l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach. Puis Witsel a surenchéri : « j’ai entendu qu’il voulait faire la famille. Thomas, il m’a dit qu’il allait faire la famille. J’ai pris Eden, je vais prendre Thorgan maintenant (rires). L’important, c’est qu’il soit en forme pour l’Euro. Enfin quand même un peu avant pour être au top pendant ». Thomas Meunier devrait en tout cas bel et bien avoir à contenir Thorgan Hazard dans son couloir droit ce mardi face au BVB.