En huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain affrontait Manchester United à Old Trafford. un affrontement qui s’annonçait plus compliqué que prévu pour les Rouge-et-Bleu suite aux absences de Neymar, d’Edinson Cavani et de Thomas Meunier. Mais les champions de France en titre ont envoyé un message fort. Après une première période davantage marquée par l’accumulation de cartons jaunes des deux côtés, les Franciliens ont tranquillement pris le contrôle de la partie.

Tout d’abord grâce au premier but de Presnel Kimpembe en professionnel. Sur un corner tiré par Angel Di Maria, le défenseur français était bien placé au deuxième poteau pour reprendre le cuir (1-0, 53e). Le but du break est ensuite arrivé sept minutes plus tard. Encore décisif, Di Maria s’est cette fois-ci mué en passeur pour Kylian Mbappé (2-0, 60e). Un excellent résultat pour le PSG qui devient ainsi la première équipe française à s’imposer à Old Trafford depuis 55 ans. Et comme si cela ne suffisait pas pour les Red Devils, Paul Pogba a été expulsé en toute fin de match.

Revivez le film du match ici