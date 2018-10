Belle rencontre dans ce groupe quatre de la D1 de la Ligue des Nations. L’Espagne accueillait l’Angleterre à Séville, et la formation de Luis Enrique s’est inclinée 3-2 face aux Three Lions. Alors que les locaux dominaient outrageusement, l’Angleterre a frappé en premier sur contre-attaque. Servi par Rashford, Sterling a crucifié De Gea (0-1, 16e). Et si l’Espagne semblait en mesure de réagir, elle a encore été refroidie, par Rashford cette fois, après un excellent travail de Kane (0-2, 30e).

Marcus Rashford allait signer le troisième, après une nouvelle démonstration, de l’attaquant des Spurs devant (0-3, 38e). Trois occasions, trois buts. Au retour des vestiaires, Paco Alcacer, dans une forme resplendissante, réduisait l’écart de la tête sur son premier ballon touché (1-3, 58e). L’Espagne a eu de nouvelles opportunités, avec une bonne entrée de Dani Ceballos notamment, et Ramos a signé le deuxième en toute fin de temps additionnel (2-3, 90e+7). La Roja reste tout de même leader du groupe 4.