Le Stade de France hébergeait une belle affiche ce soir. Les Bleus accueillaient effectivement l’Allemagne pour ce duel entre les deux derniers champions du monde, remporté par 2-1 par la bande de Paul Pogba. Didier Deschamps sortait la grosse équipe, la même qui avait joué la finale du Mondial, avec Kimpembe en lieu et place du blessé Umtiti. La rencontre démarrait bien mal pour les Bleus, puisqu’au quart d’heure de jeu, Kimpembe offrait un penalty aux Germaniques après avoir touché le cuir de la main. Toni Kroos ne tremblait pas et transformait (0-1, 14e).

Lloris sortait ensuite plusieurs interventions décisives. Mais au fil que la rencontre avançait, les Français se montraient de plus en plus dangereux, et Antoine Griezmann allait faire exploser le Stade de France, avec une superbe tête sur un centre de son coéquipier en club Lucas Hernandez (1-1, 61e). Le Colchonero allait doubler la mise peu après, sur penalty, provoqué par Matuidi (2-1, 79e). Avec cette victoire, la France n’aura plus qu’à prendre un point aux Pays-Bas pour se qualifier pour la phase finale. De son côté, l’Allemagne s’approche dangereusement d’une relégation en deuxième division !