Si la France et l’Allemagne ont déjà disputé trois rencontres dans le groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des Nations, les Pays-Bas n’en sont qu’à deux. Ils affronteront les Bleus à Rotterdam le vendredi 16 novembre, avant de se déplacer en Allemagne pour y affronter la Mannschaft le lundi 19 novembre, à la Veltins Arena de Gelsenkirchen. Dans cette optique, Ronald Koeman a publié une liste de 24 joueurs, dans laquelle on retrouve les Lyonnais Memphis Depay et Kenny Tete, et le Marseillais Kevin Strootman.

La petite nouveauté vient de la convocation de l’attaquant de 20 ans Javairô Dilrosun, formé à l’académie de la jeunesse de l’Ajax, et parti à Manchester City en 2014. Libéré par les Citizens cet été, Dilrosun a déjà évolué sous les couleurs des Oranjes en catégories jeunes et fait ses débuts pour le Hertha Berlin, en Bundesliga au début de cette saison. En neuf matches de championnat, il a inscrit deux buts. Au registre des perdants, le portier de Feyenoord Justin Bijlow, n’a pas été convoqué. Timothy Fosu-Mensah, Hans Hateboer et Wesley Hoedt sortent de la liste chez les défenseurs, tout comme le milieu de terrain Ruud Vormer et les attaquants Wout Weghorst et Arnaut Danjuma Groeneveld.

Les 24 Néerlandais sélectionnés par Ronald Koeman :

Gardiens (3) : Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Barcelone) et Jeroen Zoet (PSV)

Défenseurs (8) : Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Ajax), Kenny Tete (Olympique Lyon) et Stefan de Vrij (Internazionale).

Milieux de terrain (7) : Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Ajax), Marten de Roon (Atalanta Bergame), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique de Marseille), Tonny Vilhena (Feyenoord) et Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Attaquants (6) : Ryan Babel (Besiktas), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Luuk de Jong (PSV) et Quincy Promes (Séville).