La Ligue des Nations, nouvelle compétition de l’UEFA, a débuté au mois de septembre dernier. Après deux, voire trois rencontres pour certaines sélections, plusieurs équipes n’ont toujours pas trouvé la faille lors de la phase de groupes. Elles sont au nombre de cinq, dont trois se trouvent en Ligue A.

En pleine crise après sa Coupe du Monde ratée, l’Allemagne est toujours muette dans le groupe 1, dont elle occupe la dernière place après sa défaite face aux Pays-Bas samedi (0-3). C’est aussi le cas de l’Islande, mais aussi de la Croatie, pourtant finaliste du Mondial, qui a concédé le nul contre l’Angleterre vendredi (0-0). L’Estonie dans la Ligue C, et Saint-Marin dans la Ligue D n’ont, eux non plus, pas marquer le moindre but.