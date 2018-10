Cette année, une nouvelle compétition européenne faisait son apparition : la Ligue des nations. Cependant, cette dernière n’est pas forcément jugée utile, comme l’a déclaré tout récemment Jürgen Klopp : « Les gars s’en vont malheureusement encore et doivent jouer des matches de Ligue des nations, la compétition la plus insensée dans le monde du football. Nous espérons qu’ils vont revenir en bonne santé et jouer ces compétitions faciles que sont la Premier League, la Ligue des champions, et tout cela », des propos relayés par Eurosport.

Si cette compétition est décriée au niveau sportif, elle pourrait rapporter gros aux nations concernées. Dans le cas de la Ligue A, qui concerne l’Equipe de France, le vainqueur empochera 10,5 M€ selon L’Equipe. En effet, chaque pays concerné par cette division touchera au minimum 2,25 M€, puis à nouveau 2,25 M€ en cas de qualification pour le tour suivant, puis 6 M€ en cas de victoire finale. Assez pour faire oublier les nombreuses critiques à son égard ? Pas si sûr...