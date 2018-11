Depuis ce mardi soir, la phase de groupe de Ligue des Nations, potentiellement qualificative pour l’Euro 2020, est terminée. Nous connaissons désormais les différents promus et relégués dans les différentes divisions de la compétition, et bien sûr les équipes qui se disputeront le Final Four en juin prochain au Portugal, avec cette dernière, l’Angleterre, la Suisse et les Pays-Bas. Finaliste du dernier Mondial, la Croatie a fini dernière de son groupe, au détriment d’une défaite dans le money time, contre les Three Lions (1-2), et descend en Ligue B.

Autre grande surprise, l’Allemagne, qui était avec la France dans le groupe, n’a pas gagné la moindre rencontre, et est également reléguée en division inférieure. La Mannschaft ne sera d’ailleurs pas tête de série lors du tirage au sort des groupes de qualification à l’Euro, la faute au match nul entre la Pologne et le Portugal (1-1), rapporte L’Équipe. La France pourrait donc la retrouver lors de ces éliminatoires.

Le bilan de cette Ligue des Nations :

Qualifiés pour le Final Four :

Portugal

Angleterre

Suisse

Pays-Bas

Promus

En Ligue A :

Bosnie-Herzégovine

Danemark

Ukraine

Suède

En Ligue B :

Finlande

Norvège

Serbie

Écosse

En Ligue C :

Biélorussie

Géorgie

Macédoine

Kosovo

Relégués

En Ligue B :

Allemagne

Croatie

Islande

Pologne

En Ligue C :

Irlande

Irlande du Nord

Turquie

Slovaquie

En Ligue D :

Estonie

Lituanie

Slovénie