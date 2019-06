Qui des Pays-Bas ou de l’Angleterre rejoindra le Portugal, tombeur de la Suisse, en finale de la première édition de la Ligue des Nations de l’UEFA ? Réponse dans 90 minutes, voire un peu plus, du côté de Guimarães.

Pour cette demi-finale, Ronald Koeman avance un 4-3-3, avec une charnière de Ligt-van Dijk, un milieu où l’on retrouve Frenkie de Jong et Georginio Wijnaldum, ainsi qu’un trio d’attaque Babel-Memphis-Bergwijn. De son côté, Gareth Southgate a lui aussi sorti un 4-3-3 de sa poche. Il se prive de Kane et Henderson au coup d’envoi. Ross Barkley est entouré de Declan Rice et Fabian Delph dans l’entrejeu, alors que le trio d’attaque est aujourd’hui composé de Sancho, Rashford et Sterling.

Les compositions d’équipes :

Pays-Bas : Cillessen - Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind - De Jong, Wijnaldum, De Roon - Babel, Memphis, Bergwijn.

Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Maguire, Chilwell – Rice, Barkley, Delph – Sancho, Rashford, Sterling

