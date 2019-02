Le tirage au sort des huitièmes de finale a décidé que le Stade Rennais, dernier représentant français encore en course en Ligue Europa, affronterait les Anglais d’Arsenal en huitièmes de finale. C’est sans Alexandre Lacazette que les Gunners affronteront les Bretons les jeudi 7 et 14 mars prochains. Si l’on devrait avoir l’occasion de voir Mattéo Guendouzi et Laurent Koscielny, anciens Lorientais, revenir en Bretagne, Alexandre Lacazette vient d’écoper de trois matches de suspension, pour s’être rendu coupable d’un coup de coude sur un adversaire lors de la rencontre aller des 1/16es de finale, sur la pelouse du BATE Borisov. Directement expulsé par Monsieur Srdjan Jovanovic, le joueur avait déjà manqué le match retour, hier, remporté par Arsenal sur le score de 3-0.

Ces deux nouveaux matches de suspension infligés par la Commission de discipline, de contrôle et d’éthique de l’UEFA le feront manquer la double-confrontation face au Stade Rennais. « Match : Ligue Europa de l’UEFA, 1/16e de finale aller entre le FC BATE Borisov et l’Arsenal FC (1-0), disputé le 14 février au Belarus ; Accusations portées contre Arsenal FC : le joueur Alexandre Lacazette - carton rouge direct - Art. 15 du Règlement disciplinaire de l’UEFA ; Décision : la CDCE a décidé de suspendre le joueur Alexandre Lacazette pour trois (3) matchs de compétition de clubs de l’UEFA. Le joueur, ayant déjà purgé un match, il sera suspendu pour deux (2) autres matchs », peut-on lire dans le communiqué de la Commission de discipline, de contrôle et d’éthique de l’UEFA.