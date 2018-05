L’Olympique de Marseille se trouvait à quatre vingt dix minutes du Graal. Forts de leur deux buts d’avance acquis à l’aller, les hommes de Rudi Garcia abordaient cette demi-finale retour face à Salzbourg avec la volonté de marquer au moins un but. Après une entame poussive des deux équipes, Salzbourg se procurait une première opportunité à la onzième minute. Dabbur s’infiltrait dans l’axe de la défense et décochait une frappe vicieuse captée tant bien que mal par Pelé. Bien en place tactiquement, l’OM contrecarrait bien les plans autrichiens sans pour autant se montrer dangereux dans le premier acte. Au retour des vestiaires, les hommes de Rudi Garcia montraient de belles dispositions. Sur un contre, Valère Germain alertait Payet sur la gauche qui centrait à nouveau pour l’attaquant phocéen dont la reprise du plat du pied passait juste à côté (48e).

Les Olympiens craquaient sur une fulgurance d’Haïdara qui s’infiltrait dans l’axe de la défense et décochait un pointu imparable pour Pelé (1-0, 52e). Salzbourg enfonçait le clou sur un débordement côté droit d’Haïdara, Luiz Gustavo se loupait avant que Rami négocie mal sa relance. Le ballon revenait sur Schlager dont la frappe déviée par Sarr trompait Pelé (2-0, 64e). Au bord de l’implosion, Marseille pouvait remercier Pelé qui se détendait de tout son long pour détourner en corner une frappe de Hwang (72e). Dans la foulée, Dimitri Payet distillait un centre précis pour Thauvin dont la tête heurtait le haut de la transversale (73e). L’OM pouvait s’en mordre les doigts et filait vers les prolongations. Sur un ballon mal renvoyé, Zambo-Anguissa à l’entrée de la surface décochait une superbe reprise de volée qui filait juste à côté (92e). Quelques minutes plus tard, Yohann Pelé sauvait les siens en repoussant une tête de Caleta-Car (99e). Au bout de la nuit, l’Olympique de Marseille arrachait sa qualification. Sur un corner de Payet, Rolando ouvrait le pied et trompait Walke (2-1, 116e). Grâce à cet exploit, l’OM décrochait sa cinquième finale en coupe d’Europe !