Les Girondins de Bordeaux défiaient ce jeudi soir Videoton pour le compte du troisième tour préliminaire retour de la Ligue Europa. Les hommes de Jocelyn Gourvennec qui ne possédaient qu’un but d’avance avant la rencontre, se faisaient surprendre sur phase arrêtée. Stopira sur corner s’élevait plus haut que tout le monde et marquait de la tête pour le club hongrois (1-0, 45+5).

La rencontre virait au cauchemar pour les Girondins avec l’expulsion précoce de Sabaly (46e) en début de deuxième acte. Bordeaux frôlait la correctionnelle sur un contre avec Henty qui butait sur Costil (69e). Videoton se compliquait la tâche avec l’expulsion de Vargas (69e) suite à un second avertissement. Pourtant favoris, les Girondins de Bordeaux quittent la Ligue Europa par la petite porte.