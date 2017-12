Certes qualifié pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais doit cependant toucher du bois pour ne pas tomber sur un gros morceau. Battue (0-1) par l’Atalanta Bergame jeudi soir, la troupe de Bruno Genesio termine donc deuxième de son groupe et se voit donc classée dans le chapeau 2. L’OL pourrait affronter donc des noms redoutés comme Arsenal, l’Atlético Madrid ou encore le Milan AC. Mais l’entraîneur des Gones ne s’alarme pas. « Je ne fais pas de cauchemar sur le tirage (sourire). On a jeté un œil avant. En terminant premiers, on aurait aussi pu tomber contre de grosses équipes. L’an dernier, on a éliminé deux des meilleures équipes de la compétition, la Roma et Besiktas ».

Et si la possibilité de retrouver l’ancien de la maison, Alexandre Lacazette, avec Arsenal ? « Oui, j’aimerais mieux les retrouver plus tard ça m’arrange. Il y a Arsenal, l’AC MIlan, le Zénit, la Lazio. Il y a beaucoup de grands clubs avec un passé européen et de l’expérience. Nous aussi on a montré l’an passé qu’on était capables de se hisser au niveau des meilleurs comme la Roma, qui était l’équipe la plus relevée. Il y aura certainement des confrontations de très haut niveau dès les 16e », poursuit Genesio en conférence de presse. Le tirage au sort au lieu lundi, à 13 heures, à Nyon (Suisse).