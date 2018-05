Auteur d’un doublé mercredi soir lors de la finale de la Ligue Europa entre l’Olympique de Marseille et l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann est rentré dans l’histoire des coupes d’Europe. L’attaquant de 27 ans, avec ses deux buts sur la pelouse du stade de Lyon (21e, 49e) est devenu le premier Français à inscrire un doublé lors d’une finale de coupe d’Europe.

1 - Antoine Griezmann is the first French player to score a brace in a UEFA Cup/Europa League final or a European Cup/Champions League final. Grizou. pic.twitter.com/eL5Kl61gRq

— OptaJean (@OptaJean) 16 mai 2018