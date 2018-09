Finaliste malheureux la saison dernière face à l’Atlético de Madrid (0-3), l’Olympique de Marseille n’a pas pu soulever la Ligue Europa au stade de Lyon. Presque quatre mois plus tard, le club phocéen va retrouver la C3 jeudi soir contre l’Eintracht Francfort (18h55, à suivre en direct sur notre live commenté). Avant cette rencontre, Dimitri Payet a fait le point sur la saison à venir sur la scène européenne.

« On sait que c’est un groupe qui est loin d’être facile. On a la chance de pouvoir commencer à domicile, malheureusement dans notre stade qui sera à huis clos mais voilà, on sait que nous, par exemple, on a une campagne derrière qui fait qu’on sera attendu et il faudra tout de suite élever le niveau », a d’abord lâché le capitaine de l’OM dans une vidéo publiée sur le Twitter du club. Le numéro 10 français a ensuite évoqué cette finale perdue : « bien sûr qu’on a envie de se replonger là-dedans parce que non seulement on a pris notre pied l’année dernière dans cette compétition et aussi parce qu’on a loupé la dernière marche donc on a envie de se remettre dedans tout de suite. »