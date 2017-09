Arsenal ne pouvait pas démarrer plus mal la Ligue Europa. Après 9 minutes de jeu, David Ospina dégage le ballon après une longue ouverture du côté allemand. Un ballon qui arrive dans les pieds de Bittencourt qui remet pour Cordoba qui reprend de 40 mètres et lobe superbement l’ancien portier de Nice… Un but gag dont les Gunners se seraient bien passés…

