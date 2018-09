L’Olympique de Marseille débutera son aventure en Ligue Europa jeudi (18h55) face à l’Eintracht Francfort au Vélodrome. Une rencontre qui se disputera d’ailleurs à huis clos. A cette occasion, Rudi Garcia a convoqué un groupe de 18 joueurs.

Steve Mandanda et Clinton Njie sont absents tout comme Sertic, Hubocan et Rocchia. A noter également la présence de Nemanja Radonjic et celle de Kevin Strootman.

Le groupe de l’OM

Pelé, Escales - Sakai, Caleta-Car, Sarr, Amavi, Rami - Kamara, Radonjic, Sanson, Strootman, Gustavo, Lopez - Ocampos, Payet, Mitroglou, Thauvin, Germain