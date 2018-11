Demain, Arsenal doit disputer un match comptant pour la 5e journée de la Ligue Europa, sur la pelouse des Ukrainiens de Vorskla. Mais le contexte géopolitique actuel, marqué par le conflit entre Ukraine et Russie, a contraint le Panel d’urgence de l’UEFA à modifier le lieu de la rencontre. C’est à Kiev et non plus à Poltava que la rencontre sera disputée (18h55). 340 km séparent les deux villes et certains supporters des Gunners avaient pris leurs dispositions et sont déjà sur place.

Alors qu’ils doivent maintenant se rabattre sur Kiev, le club londonien a pris contact directement avec chaque supporter présent en Ukraine afin de proposer des solutions d’hébergement et d’évoquer la possibilité d’un remboursement des frais liés au déplacement. « Ils m’ont téléphoné et m’ont expliqué les changements, ils m’ont demandé si tout allait bien et m’ont dit de leur envoyer mes dépenses supplémentaires et qu’ils verraient ce qu’ils pourraient faire. Il faut souligner qu’ils ont fait ce qu’il faut !, » a déclaré un supporter.