On connaît désormais les huit qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa ! Les Anglais continuent leur parcours sans faute, après City, United, Tottenham et Liverpool en C1, Chelsea, auteur d’un 8-0 face à Kiev sur la double-confrontation, et Arsenal, parvenu à renverser Rennes (1-3, 3-0) rejoignent le tour suivant de la petite coupe d’Europe. Défait sur la pelouse du RB Salzbourg, demi-finaliste la saison passée, le Napoli accède au tour suivant grâce au large succès acquis à l’aller (3-0, 1-3). Et il n’y aura pas de deuxième formation italienne en quarts, puisque l’Inter a été surpris par Francfort à Milan, sur une nouvelle réalisation de Luka Jovic (0-0, 0-1).

Si les Anglais dominent la C1 comme la C3, avec six représentants, les Espagnols ne sont pas en reste. Outre le Barça en C1, ils seront deux au tour suivant de la C3 ! Valence, qui a arraché sa qualification sur la pelouse de Krasnodar, grâce à Gonçalo Guedes (2-1, 1-1) et Villarreal, venu confirmer son bon résultat de l’aller face au Zénit (3-1, 2-1). De son côté, Séville a subi la loi du Slavia Prague, au terme d’un match complètement fou, soldé par une victoire 4-3 des Tchèques après prolongation, sur un csc du malheureux Kjaer. Benfica fait aussi bien que Porto et accède au quart après une prolongation contre Zagreb (0-1, 3-0). Le tirage au sort des quarts et des demi-finales de la Ligue Europa sera effectué demain, à partir de 13h, depuis le siège de l’UEFA, à Nyon (Suisse). Toutes les équipes sont susceptibles de s’affronter.

Les 8 qualifiés pour les quarts de finale :

Eintracht Francfort (ALL)

Arsenal (ANG)

Chelsea (ANG)

Valence (ESP)

Villarreal (ESP)

Naples (ITA)

Benfica (POR)

Slavia Prague (RTC)