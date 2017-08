L’Olympique de Marseille est revenu de loin jeudi soir en barrage aller de la Ligue Europa. Mené à la pause chez le modeste club slovène de Domzale, Sanson a arraché le match nul (1-1) pour le club phocéen en seconde période. Maxime Lopez estime que la mi-temps a fait beaucoup de bien à l’OM, qui a trouvé la stratégie payante pour revenir.

« Le coach nous a bien remonté les bretelles à la mi-temps et on est bien revenu. Je pense qu’on fait une superbe deuxième mi-temps. On marque ce but à l’extérieur qui va compter énormément. Au milieu de terrain, on était en manque d’organisation, en deuxième mi-temps on a décidé de jouer individuellement et on était plus du tout submergé au milieu ».