Ligue Europa : Milan et Everton in, Ajax et Fener out !

Ligue Europa : Milan et Everton in, Ajax et Fener out ! Mathieu Rault Suivre @MathieuRault5 Outre l’Olympique de Marseille et Domzale, 42 autres équipes luttaient ce soir pour leur qualification en phase de poules de la Ligue Europa. Habitués des joutes européennes, le Dynamo Kiev, le Zénith Saint-Pétersbourg, l’Athletic Bilbao, Braga ou l’AC Milan ont tous passé le cap des barrages. Ces équipes connaîtront demain, à 13h, leurs adversaires de la phase de poules, à l’occasion du tirage au sort qui se déroulera au Forum Grimaldi de Monaco. Qui succédera à Manchester United ? Au registre des surprises, engagé en Ligue des champions la saison dernière, le Legia Varsovie a été éliminé au stade des barrages par les Moldaves du FC Sheriff Tiraspol (1-1, 0-0). Le Fenerbahçe de Mathieu Valbuena et Nabil Dirar a lui quitté la compétition prématurément, après avoir concédé deux défaites face à la surprenante équipe macédonienne du Vardar Skopje (0-2, 1-2). Enfin, les Norvégiens de Rosenborg sont parvenus à valider leur ticket aux dépens de l’Ajax Amsterdam, finaliste de la compétition la saison dernière (1-0, 3-2). Il se sont qualifiés ce soir Albanie

Skenderbeu Angleterre

Everton Autriche

RB Salzbourg

Austria Vienne Biélorussie

BATE Borisov Bulgarie

Ludogorets Razgrad Chypre

Apollon Limassol Espagne

Athletic Bilbao France

Olympique de Marseille Grèce

AEK Athènes Israël

Macabbi Tel Aviv Italie

AC Milan Macédoine

Vardar Skopje Moldavie

Sheriff Tiraspol Norvège

Rosenborg Portugal

Sporting Braga République Tchèque

Viktoria Plzen Russie

Zénith Saint-Pétersbourg Serbie

Partizan Belgrade

Etoile Rouge de Belgrade Suède

Ostersunds Ukraine

Dynamo Kiev Ils étaient déjà assurés de participer à la phase de poules Allemagne

FC Cologne

Hertha Berlin

Hoffenheim Angleterre

Arsenal Belgique

Zulte Waregem Croatie

HNK Rijeka Danemark

FC Copenhague Espagne

Villarreal

Real Sociedad France

Olympique Lyonnais

OGC Nice Israël

Hapöel Beer-Sheva Italie

Atalanta Bergame

Lazio Rome Kazakhstan

FK Astana Pays-Bas

Vitesse Arnhem Portugal

Vitoria Guimarães République Tchèque

FC Fastav Zlin

Slavia Prague Roumanie

Steaua Bucarest Russie

Lokomotiv Moscou

Zorya Louhansk Suisse

FC Lugano

Young Boys de Berne Turquie

Konyaspor

Istanbul Basaksehir