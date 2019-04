« Je ne suis pas heureux de jouer les seconds rôles. » Présent en conférence de presse avant le quart de finale retour de Ligue Europa face au Slavia Prague (4-3), Olivier Giroud avait été clair concernant sa situation à Chelsea sous les ordres de Maurizio Sarri. Buteur hier, l’attaquant de l’équipe de France devrait avoir des arguments pour attirer les convoitises de clubs prêts à lui offrir un temps de jeu plus conséquent.

Auteur de son dixième but en Ligue Europa, l’attaquant de 32 ans peut désormais se vanter d’être le second joueur à dépasser le cap des dix buts en Coupe d’Europe cette saison. Si Lionel Messi fait de même en Ligue des Champions, Wissam Ben Yedder, Munas Dabbur et Luka Jović (8 buts) sont désormais distancés par l’attaquant des Blues. Ce dernier devra tout de même probablement se contenter d’un temps de jeu famélique en Premier League, comme c’est le cas depuis plusieurs mois.