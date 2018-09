Dans un Orange Vélodrome privé de supporters, l’Olympique de Marseille affronte en ce moment même l’Eintracht Francfort pour la 1ère journée du groupe H en Ligue Europa. Lucas Ocampos a ouvert la marque dès la 3e minute pour le club phocéen (match à suivre en direct commenté). Mais il n’y a pas que de bonnes nouvelles.

Dès la 7e minute de jeu, Adil Rami s’est arrêté de jouer et a vite fait comprendre qu’il ne pouvait plus continuer. Visiblement touché à la cuisse, il est donc sorti du terrain, remplacé par Luiz Gustavo. Un coup dur pour le défenseur central français et surtout un potentiel problème à régler pour Rudi Garcia en vue du OL-OM de dimanche soir.