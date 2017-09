Homme providentiel lors de la victoire marseillaise face à Konyaspor (1-0), Adil Rami est revenu sur le court mais essentiel, succès de l’OM pour son entrée en lice en Ligue Europa. Pour le défenseur central phocéen, c’est la production collective satisfaisante qui a permis à Marseille de l’emporter.

« Tout en restant serein et en travaillant avec beaucoup de sacrifices et d’efforts, on peut battre n’importe qui. On a changé de système, ça c’est vu. On est resté en bloc. Il y a des joueurs qui nous ont beaucoup aidé aujourd’hui dont Luiz Gustavo et Bouba. Ils se sont sacrifiés pour l’équipe, pour nous derrière ça a été un peu plus facile, » a confié l’international français au micro de beIN Sports.