Au lendemain des derniers huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, ce sont les 1/16es de finale retour de la Ligue Europa qui ont rendu leur verdict. Seize équipes restent en lice dans la compétition remportée par l’Atlético de Madrid la saison dernière, et dont le tirage des huitièmes de finale se tiendra demain, vendredi 22 février, à Nyon, à 13 heures. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il reste du beau monde ! Les huit formations qui recevaient à 18h55 se sont qualifiées !

Qui aura la chance de disputer le prochain tour, les jeudi 7 et 14 mars ? Alors que le Séville FC avait été le premier à valider son ticket pour les 8es face à la Lazio, hier, quinze équipes ont rejoint les Andalous ce soir. Arsenal, le Dinamo Zagreb et le Red Bull Salzbourg ont respectivement renversé le BATE Borisov, Plzen et le Club Bruges, le Zenit a disposé de Fenerbahçe ; Villarreal, Naples, Francfort et Valence ont également assuré en première partie de soirée.

En deuxième partie de soirée, les rencontres auront été beaucoup plus indécises. Outre Rennes, qui est allé créer la sensation à Séville, l’Inter a su tirer son épingle du jeu face au Rapid Wien, le Dynamo Kiev et Chelsea sont passés, alors que le Slavia Prague a créé la surprise à Genk. En tenant le 0-0 à domicile, Benfica a écarté Galatasaray de son chemin, alors que Krasnodar est allé arracher la qualification dans les dernières minutes à Leverkusen.

Les qualifiés pour les 8es de finale :

Séville FC (ESP)

Valence (ESP)

Villarreal (ESP)

Arsenal (ANG)

Chelsea (ANG)

Inter (ITA)

Naples (ITA)

Krasnodar (RUS)

Zenit (RUS)

Rennes (FRA)

Eintracht Francfort (ALL)

Dinamo Zagreb (CRO)

Dynamo Kiev (UKR)

Red Bull Salzbourg (AUT)

Slavia Prague (CZE)

Benfica (POR)