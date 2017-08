Alors qu’Ibrahim Amadou attaque sa troisième saison avec le LOSC, pour qui il est devenu capitaine, le milieu défenseur franco-camerounais âgé de 24 ans est séduit par les consignes du nouvel entraîneur Marcelo Bielsa. Il estime que l’Argentin - que l’on surnomme « el loco » (« le fou ») - rend meilleurs ses coéquipiers et lui-même.

« Tactiquement et même mentalement, c’est quelqu’un qui t’apporte quelque chose. Il y a des efforts qu’on fait et que l’année dernière on n’aurait peut-être pas faits. A l’entraînement, on fait des exercices qui nous permettent de faire automatiquement certaines choses le jour du match », estime Amadou dans le journal L’Equipe.