Ibrahim Amadou, le milieu défensif et capitaine de Lille, est content de l’arrivée de Marcelo Bielsa sur le banc des Dogues. S’il reconnaît avoir craint un peu les méthodes de celui qu’on surnomme « el loco » (« le fou »), le Franco-Camerounais âgé de 24 ans est désormais rassuré et optimiste pour la suite.

« Franchement, j’appréhendais un petit peu l’arrivée du coach. Par rapport à ce que j’ai pu entendre par le passée, je me disais que sa façon de travailler, ce serait un peu trop pour nous. Mais après, quand on travaille avec lui, on sent que ce qu’il fait, c’est vraiment pour te faire progresser », a indiqué Amadou dans le journal L’Equipe. Lille accueille Caen dimanche (15h) et tentera de se remettre en route après la claque reçue à Strasbourg (0-3).