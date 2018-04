Avant-dernier de la Ligue 1, le LOSC est en pleine lutte pour le maintien. Battus par Bordeaux (2-1) le week-end dernier, les Dogues ont actuellement la tête dans le trou. D’autant plus que certains joueurs ne disposent pas d’un niveau d’implication suffisant comme l’affirme Yassine Benzia dans L’Equipe : « Bien sûr, ça me heurte. Avec le coach, on essaye de trouver des leviers. Au détriment du talent. Seuls compteront des joueurs mobilisés. Ceux qui n’auront pas envie devront rester sur la touche. »

Pour l’ancien Lyonnais, ses coéquipiers doivent montrer davantage d’envie collective et avoir le comportement adéquat pour rêver de maintien : « On ne va pas se mentir : tout le monde n’est pas impliqué. Il y a sûrement des joueurs qui pensent un peu plus à leur futur. Ou à leur envie personnelle. C’est ce qui fait qu’on a du mal à avancer. Mais il faut créer un groupe le plus vit possible pour s’en sortir. »