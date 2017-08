Après avoir très bien lancé sa saison face au FC Nantes (3-0 à domicile), Lille va mal. Deux défaites ont suivi depuis, une sévère à Strasbourg (0-3) le week-end dernier, et une autre à la maison ce dimanche (0-2 contre Caen). Marcelo Bielsa ne cache pas son inquiétude.

« Ce match nous amène des doutes. J’ai conscience du niveau qu’a montré l’équipe que je dirige. A l’évidence, la prestation n’a pas été bonne. Je ne sais pas si c’est intéressant de comparer le match précédent (défaite 3-0 à Strasbourg) et celui-là pour voir lequel a été le plus mauvais. Mais ce qu’on a produit était clairement insuffisant. Les matches de Strasbourg et de Caen constituent à l’évidence une régression par rapport au match de Nantes (victoire 3-0). Bien entendu, cela m’inquiète », a indiqué l’entraîneur argentin du LOSC en conférence de presse.