Lille va-t-il se délester de plusieurs éléments lors du prochain mercato hivernal ? Un scénario loin d’être utopique quand on sait que les Dogues doivent encore renflouer leurs caisses. Mais selon Christophe Galtier, aucun départ n’est à l’ordre du jour. Et par conséquent, aucune arrivée non plus.

« Il n’y a pas une volonté chez nous de vouloir recruter à partir du moment où tout le monde reste ici. J’ai un effectif bien équilibré avec qui je prends un réel plaisir de travailler. Je crois en cet effectif et Luis Campos croit aussi en cette équipe », a-t-il déclaré en conférence de presse.