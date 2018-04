Grâce à sa victoire 3-1 face à Metz samedi soir, Lille peut respirer un peu. Bien que toujours dix-neuvièmes, les Dogues se rapprochent un peu des premiers non-relégables/barragistes. Interrogé par Téléfoot, l’entraîneur Christophe Galtier a confié y croire.

« Il faut y croire, même dans les moments beaucoup plus difficiles j’y ai toujours cru, la victoire d’hier donne plus d’espoir, mais ce n’est qu’une victoire, on est toujours relégable. Les déplacement à Toulouse c’est toujours difficile (prochain match du LOSC, NDLR). Il faut y croire, ça passera, je l’ai toujours dit, et si ça doit passer par les barrages ça passera par les barrages, l’essentiel c’est que le LOSC soit en Ligue 1 », a lancé l’entraîneur du LOSC.