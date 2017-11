Lille, en pleine crise, doit vite réagir autant sur le terrain que dehors. Les dirigeants des Dogues ont récemment suspendu Marcelo Bielsa, et doivent déjà penser au successeur de l’Argentin.

Certains grands noms du football français sont actuellement libres, comme Laurent Blanc ou encore Christophe Galtier, qui a indiqué au CFC son intérêt de rejoindre le club nordiste. « Est-ce qu’il cherche un entraîneur ? Moi j’ai lu le communiqué, j’ai lu que l’entraîneur est suspendu momentanément. Donc l’entraîneur est en place. Par contre, si on me sollicite, oui, c’est un projet qui pourrait m’intéresser. J’ai joué trois ans dans ce club-là. J’ai un attachement particulier pour ce club et cette région. », a-t-il lâché.