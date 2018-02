Avec les arrivées de Yann M’Vila, Paul-Georges Ntep, Neven Subotic et Mathieu Debuchy, l’AS Saint-Etienne a réalisé un mercato hivernal très remarqué. Un investissement conséquent, notamment en termes de salaires, qui contraste avec le salary cap imposé à Christophe Galtier. Invité à donner son avis sur le mercato stéphanois, le coach des Dogues a félicité la force de persuasion de Jean-Louis Gasset.

« Ils ont fait un très bon recrutement. On verra la suite. Des internationaux, des ex-internationaux et ceux qui peuvent le redevenir. La situation imposait un tel recrutement à cette période. Est-ce que je suis jaloux de ça ? Non, tant mieux pour le club. Je compare par rapport aux mercatos qu’on a pu faire que Gasset a su convaincre... c’est normal, il a plus de bagou que moi, mais c’est la situation qui a fait ça », a-t-il déclaré en conférence de presse.