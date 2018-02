Face à l’incapacité de rapatrier le Portugais Eder, Lille a dû se contenter de rappeler Lebo Mothiba (22 ans) qui était prêté à Valenciennes. Un retour à Luchin qui a tout de même coûté 1 M€ aux Dogues. Un coût que le coach du club nordiste, Christophe Galtier, n’a pas apprécié.

« D’après ce que je sais, quand Mothiba était prêté à Valenciennes, VA était dans une situation difficile et le club a fait un effort. Aujourd’hui, c’est Lille qui est dans une situation difficile et il n’y a pas eu de retour... Et on a monté la tête à personne, je n’ai jamais parlé au joueur hormis ce matin », a-t-il déclaré en conférence de presse.