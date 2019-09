Ce mardi, Lille va disputer son premier match de Ligue des Champions de la saison face à l’Ajax Amsterdam (une rencontre à suivre sur notre live commenté). Interrogé dans la Voix du Nord, le président des Dogues, Gérard Lopez est revenu sur de nombreuses questions. Il y a notamment révélé le nom du joueur qu’il aurait bien aimé recruté. Avec humour, il a donné deux noms.

« Il n’y en a pas un mais deux. J’aurais aimé être le premier à réunir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans la même équipe. On a eu Pelé qui a dominé son époque puis Cruyff et Maradona. J’en oublie mais il n’y a jamais eu une période où deux joueurs étaient au sommet au même moment. On vit une époque de rêve avec la domination de deux joueurs qui se battent à coup de doublés, de triplés. »

