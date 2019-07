Où va atterrir Nicolas Pépé (24 ans) lors de ce mercato estival ? Véritable révélation de la saison en Ligue 1 (22 buts, 11 passes décisives), l’attaquant lillois affole le marché des transferts. Sur les tablettes du Bayern Munich, de Liverpool ou encore du PSG, l’Ivoirien pourrait finalement débarquer en Serie A. Selon les informations du Corriere dello Sport, Naples se montre de plus en plus pressant.

Et le club du Vésuve aurait déjà formulé une offre de 60M€ plus Adam Ounas (22 ans) aux dirigeants nordistes pour recruter le natif de Mantes-la-Jolie. Alors que les dirigeants napolitains souhaitaient recruter James Rodríguez (28 ans), le Real Madrid se montrerait gourmand sur l’indemnité de transfert. Le média transalpin précise que les Gli Azzurri travaillent sur ce dossier depuis des mois et ils ont bon espoir de convaincre leurs homologues lillois.

